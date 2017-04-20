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Екатеринбургские таможенники выявили более 1,1 тыс. контрафактных кукол Барби из КНР

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В Екатеринбурге возбудили два дела об административных правонарушениях по факту ввоза из Китая в адрес местной компании контрафактных кукол Барби.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, в ходе досмотра на коробках с куклами (в количестве 1 тыс. 140 штук) было выявлено обозначение «Barbie», предположительно сходное с объектами интеллектуальной собственности, принадлежащими компании Mattel Inc. (США).



«Разрешительные документы от правообладателя на использование данного товарного знака у импортера отсутствовали. А после соответствующего запроса от представителя правообладателя было получено заявление, что Mattel Inc. не имеет договорных отношений ни с оптовым покупателем, ни с изготовителем указанных товаров. Представитель правообладателя подтвердил также и наличие признаков контрафактности», — говорится в сообщении.



Дела об административных правонарушениях возбуждены по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» и части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав».



Нарушителю грозит крупный штраф (до 200 тыс. руб.) и конфискация контрафактных изделий. По оценкам же самого правообладателя, сумма нанесенного ему экономического ущерба составила 684 тыс. руб.

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