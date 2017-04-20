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Роспотребнадзор в I квартале наложил 164 млн рублей штрафов за некачественные продукты

УрБК, Москва, 20.04.2017. Органы Роспотребнадзора за I квартал 2017 года наложили на организации общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами штрафы на сумму свыше 164 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Всего проверено более 11 тыс. организаций. Забраковано более 15 тыс. партий пищевой продукции общим объемом более 324 т.



Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических веществ, в первом квартале 2017 года сохранил стабильно низкие показатели и составил 0,4% (в 2016 году этот показатель составлял 0,5%).



Несколько снизилась доля обнаруженных нитратов, в I квартале 2017 года не соответствовало нормативам 0,9% проб, в 2016 году — 1,1%. Доля проб импортируемой продукции, не соответствующих нормативам по содержанию нитратов, также снизилась и составила 0,6% (2016 год — 1,3%).



Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих по микробиологическим показателям, также остается стабильно невысоким — в I квартале 2017 года он составил 3,8% (аналогичный период 2016 года — 3,8%).



Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной (6,1%), птицеводческой (4,5%), молочной (4,1%) продукции.



«Особое внимание уделялось исследованию продукции по показателям фальсификации, в I квартале 2017 года не соответствовало нормативам 4,6% всех исследованных проб пищевых продуктов, что несколько ниже показателей прошлых лет. В структуре пищевой продукции, не соответствующей требованиям по показателям фальсификации, наибольшая доля приходятся на молочную (7,5%) и импортную рыбную (6,5%) продукцию. Вся фальсифицированная продукция изъята из оборота», — сказано в сообщении.

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