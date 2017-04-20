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«Уральские авиалинии» объявили о распродаже авиабилетов на все направления со скидкой в 30%
20 апрель 2017 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла распродажу авиабилетов со скидкой в 30% на все направления, которые обслуживает перевозчик. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Распродажа действует только 4 дня (с 20 по 23 апреля 2017 года), купить билеты можно на сайте www.uralairlines.com. Совершить перелет возможно с 1 мая по 30 июня 2017 года, количество билетов ограничено.
«Скидка по распродаже суммируется с бонусами участника программы лояльности «Крылья». Если вы все ещё не присоединились к программе, то можете зарегистрироваться на сайте авиакомпании и дополнительно к скидке получить на счет 500 бонусов, которые можно сразу же потратить при оформлении билета», — рассказали в пресс-службе.
Распродажа действует только 4 дня (с 20 по 23 апреля 2017 года), купить билеты можно на сайте www.uralairlines.com. Совершить перелет возможно с 1 мая по 30 июня 2017 года, количество билетов ограничено.
«Скидка по распродаже суммируется с бонусами участника программы лояльности «Крылья». Если вы все ещё не присоединились к программе, то можете зарегистрироваться на сайте авиакомпании и дополнительно к скидке получить на счет 500 бонусов, которые можно сразу же потратить при оформлении билета», — рассказали в пресс-службе.
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