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Возбуждено четыре дела по факту отравления детей в спортивном комплексе «Курганово»
20 апрель 2017 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. Прокуратура Полевского выявила серьезные нарушения при организации питания в ООО «Комфорт» и ООО «Спортивный комплекс «Курганово». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Основанием для проведения проверки послужила госпитализация семи детей, а также тренера и мамы одного из детей в больницу Полевского из спортивного комплекса «Курганово».
Результаты лабораторных исследований показали, что возбудителем заболеваний стал норовирус, при этом вспышка имеет пищевой путь передачи. При этом в ходе проверки выяснилось, что организацией питания на объектах спортивного комплекса «Курганово» осуществляет ООО «Комфорт».
«В ходе проверки в ООО «Комфорт» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения. В частности, в холодильном оборудовании выявлена продукция (приправа) с истекшими сроками годности. Нарушаются требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации, а именно в смывах с кастрюли в овощном цехе заготовочного цеха обнаружены бактерии «энтеробактер клоаце» и другие», — сказано в сообщении.
Зафиксировано несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике, недостаточное количество производственных столов (отделка сырого мяса и рыбы проводится на одном столе), несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции (в мясном цехе в холодильном оборудовании находится продукция без маркировки).
По результатам проверки прокуратура Полевского возбудила в отношении ООО «Комфорт» административные дела по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению» и по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение исполнителем технических регламентов».
Проверка в ООО «Спортивный комплекс «Курганово» показала, что при возникновении случаев инфекционных заболеваний у спортсменов, проживающих и тренирующихся на базе спортивного комплекса, несвоевременно информируются органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, нарушаются требования к проведению дезинфекционных мероприятий.
В связи с этим прокуратура Полевского возбудила в отношении ООО «Спортивный комплекс «Курганово» административные дела по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».
Основанием для проведения проверки послужила госпитализация семи детей, а также тренера и мамы одного из детей в больницу Полевского из спортивного комплекса «Курганово».
Результаты лабораторных исследований показали, что возбудителем заболеваний стал норовирус, при этом вспышка имеет пищевой путь передачи. При этом в ходе проверки выяснилось, что организацией питания на объектах спортивного комплекса «Курганово» осуществляет ООО «Комфорт».
«В ходе проверки в ООО «Комфорт» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения. В частности, в холодильном оборудовании выявлена продукция (приправа) с истекшими сроками годности. Нарушаются требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации, а именно в смывах с кастрюли в овощном цехе заготовочного цеха обнаружены бактерии «энтеробактер клоаце» и другие», — сказано в сообщении.
Зафиксировано несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике, недостаточное количество производственных столов (отделка сырого мяса и рыбы проводится на одном столе), несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции (в мясном цехе в холодильном оборудовании находится продукция без маркировки).
По результатам проверки прокуратура Полевского возбудила в отношении ООО «Комфорт» административные дела по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению» и по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение исполнителем технических регламентов».
Проверка в ООО «Спортивный комплекс «Курганово» показала, что при возникновении случаев инфекционных заболеваний у спортсменов, проживающих и тренирующихся на базе спортивного комплекса, несвоевременно информируются органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, нарушаются требования к проведению дезинфекционных мероприятий.
В связи с этим прокуратура Полевского возбудила в отношении ООО «Спортивный комплекс «Курганово» административные дела по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».
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