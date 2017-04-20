Новости дня
AliExpress запускает в России покупки в рассрочку и в кредит
20 апрель 2017 (09:44)
УрБК, Москва, 20.04.2017. Китайский интернет-ритейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.
Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.
В рассрочку же можно будет взять технику — смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.
Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.
В рассрочку же можно будет взять технику — смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Иностранные онлайн-ритейлеры столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию
- ФАС проверяет Samsung на предмет координации цен на смартфоны
- Samsung готов заменить в России «серые» Galaxy Note 7
- Компания Apple снизила рекомендованные цены на iPhone в РФ на 4-7 тыс. рублей
- Число предзаказов на iPhone 6 составило 4 млн единиц
Loading...