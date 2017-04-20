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AliExpress запускает в России покупки в рассрочку и в кредит

УрБК, Москва, 20.04.2017. Китайский интернет-ритейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.



Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.



В рассрочку же можно будет взять технику — смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.

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