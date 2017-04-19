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Более 40 свердловских муниципалитетов подключили к системе единого номера экстренных служб

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В Свердловской области продолжается внедрение системы единого телефонного номера экстренных служб 112. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.



Работа по запуску системы официально стартовала в регионе в январе текущего 2017 года. В настоящее время к ней подключили 41 свердловский муниципалитет. По номеру 112 можно сообщать о ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах на дороге, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции или спасательных служб.



«На сегодняшний день внедрение Системы-112 находится в стадии опытной эксплуатации. В конце 2017 года система должна пройти государственную приемку, что будет предшествовать завершению полного внедрения в работу единого номера. На данный момент к нему подключены три сотовых оператора: «Ростелеком», «Теле2» и «Мотив». Остальные операторы пока работают в тестовом режиме», — сообщил начальник Центра обработки вызовов Системы-112 Андрей Шешенин.



Отметим, что данная система создана для того, чтобы сократить сроки реагирования экстренных служб на обращения граждан, связанные с чрезвычайными ситуациями, позволяя сообщать о происшествии одновременно всем задействованным экстренным службам.



«К концу текущего года мы получим отлаженный механизм приема обращений от жителей области по принципу «одного окна». Уральцам в случае кризисной ситуации не надо будет думать, куда обратиться, по какому номеру звонить. Достаточно набрать номер «112», и оператор, принявший звонок, не только определит, кому адресовать сообщение, но и единовременно отправит всю информацию необходимым службам оперативного реагирования. Также система проконтролирует, что спецслужбы прибыли на вызов и оказали необходимую помощь», — пояснил заместитель начальника Центра обработки вызовов Системы-112 Константин Солодовниченко.



При этом, как отметили в центре, время ответа системы на вызов не превышает 20 секунд (от момента соединения до начала опроса абонента), а сообщения принимаются даже на иностранных языках. Обратившимся также могут оказать психологическую поддержку или проконсультировать, как вести себя до прибытия специалистов. Важно, что Система-112 не отменяет прямых телефонных вызовов скорой медицинской помощи, пожарных, полиции и газовой службы.



«Первоначально система начинала действовать в 26 муниципалитетах, где уже было соответствующее оборудование и обученный персонал. В 2016 году была проведена масштабная работа по внедрению системы в других территориях региона. Таким образом, на сегодняшний день к Системе-112 подключено 41 муниципальное образование, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и другие крупные города», — добавил Константин Солодовниченко.

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