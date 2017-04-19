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HeadHunter: В Екатеринбурге работникам без опыта чаще всего предлагают быть продажниками

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В Екатеринбурге работники без опыта чаще всего требуются в сфере продаж. Об этом сообщает служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.



«Больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели размещали в следующих профессиональных областях: «Продажи» (49%), «Начало карьеры, студенты» (23%), «Банки, инвестиции, лизинг» (15%), «Медицина» (12%) и «Административный персонал» (11%). В лидерах оказались также сферы «IT, интернет, телеком», «Строительство» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 10%), «Бухгалтерия» (9%) и «Рабочий персонал» (8%)», — говорится в исследовании.



При этом конкуренция на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Свердловской области высока: в среднем на одно вакантное место приходится 10 резюме. Сложнее конкурентная обстановка в регионе только в профотрасли «Государственная служба» (35 специалистов на место).



«Среди основных требований работодателей к молодым специалистам (до 25 лет) — нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.



По ее словам, тем же, кому сложно определиться с выбором профессии сегодня, стоит обратить внимание на так называемые «Профессии будущего». Растущая зависимость от интернета и гаджетов, зарождение новых языков программирования, развитие высокотехнологичного бизнеса, автоматизация — все это обусловило появление новых вакансий в «ИТ, Интернет, телеком».



«Укрепляется тенденция к зарождению новых профессий на стыке областей маркетинга, IT и интернета. Найти себя на рынке труда в ближайшей перспективе также смогут специалисты из медицинской отрасли. Можно с определенной долей уверенности сказать, что помимо профессий будущего, на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий», — сказала О. Гибадуллина.



По информации «Банка заработных плат HeadHunter», более высокий уровень оплаты труда для соискателей на начальном уровне отмечен в отраслях «Строительство и недвижимость», а также «IT, интернет, телеком». Средняя зарплата в профессиональной области «Начало карьеры, студенты» в Свердловской области составляет 27 тыс. руб.

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