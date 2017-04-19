Свердловские вузы «перекраивают» бюджетные места

В 2017 году вузы Свердловской области предоставят абитуриентам около 12,8 тыс. бюджетных мест. Между тем их распределение по специальностям меняется: учебные заведения сокращают заочную форму обучения, уменьшают прием на экономические и гуманитарные факультеты, а в некоторых случаях и на инженерные специальности, показывающие низкий уровень входных баллов ЕГЭ абитуриентов. При этом практически каждый вуз открывает новые направления подготовки, предоставляющие бюджетные места.Представители вузов поясняют, что все эти меры направлены на повышение качества приема и обучения. Однако эксперты отмечают, что в основе тренда лежит необходимость соответствовать показателям эффективности, дающим основания высшим учебным заведениям получать государственное финансирование.Так, по словам заместителя ответственного секретаря приемной комиссии Уральского федерального университета им. Б. Ельцина (УрФУ) Юлии Воронцовой, вуз сократил прием на бюджетную форму обучения с 7 033 мест в 2016-2017 учебном году до 6 235 мест в будущем периоде. В основном уменьшение произошло за счет заочной формы обучения, прием на которую снижается на 90%.«В будущем учебном году мы отказываемся от заочного бюджетного обучения в Екатеринбурге: вместо порядка 600 мест планируем только 60 в филиалах вуза в Нижнем Тагиле, Верхней Салде и других. Это тренд Минобрнауки РФ, направленный на повышение качества приема и подготовки студентов, и мы его поддерживаем. Школы сегодня не учат детей работать самостоятельно, им нужен постоянный контроль, поэтому качество заочной подготовки неуклонно снижается. Ни государство, ни вузы не хотят вкладывать средства в студентов, если из десятка принятых на первый курс до выпуска доходит один», — пояснила в ходе пресс-завтрака Юлия Воронцова.Как отмечает начальник отдела «Приемная комиссия» Уральского государственного педагогического университета Илья Баев, на сегодняшний день спрос на «заочку» в Свердловской области значительно уменьшился.«Бум спроса на заочное обучение прошел, теперь мы наблюдаем его падение. Есть проблемы с набором на некоторые специальности. В основном эта форма востребована у выпускников колледжей, но их не хватает на все вузы: лишь 10% людей, окончивших средние профессиональные учебные заведения, хотят продолжить получать образование», — рассказал он.По словам Юлии Воронцовой, еще одним новшеством предстоящей приемной кампании в УрФУ, на долю которого приходится примерно половина бюджетных мест в Свердловской области, будет сокращение приема по ряду инженерных специальностей.«Это уже инициатива вуза, также направленная на повышение качества приема и подготовки. Она коснется в первую очередь таких направлений, как машиностроение, металлургия, химическая технология. В прошлом году мы подняли там минимальный входной балл ЕГЭ и испытали сложности с набором абитуриентов: на данные специальности было по 200-400 бюджетных мест, и уменьшение их числа на 25 поступающие вряд ли заметят», — пояснила Юлия Воронцова.Впрочем, эксперты не скрывают, что столь пристальное внимание к вопросам «качества абитуриентов» в вузах в значительной степени связано с необходимостью соответствовать критериям оценки эффективности деятельности, введенным Минобрнауки РФ. В противном случае учебные заведения могут лишиться государственного финансирования, а в некоторых случаях и аккредитации. Так, только в 2016 году право выдавать дипломы гособразца потеряли Уральский Финансово-Юридический институт, Уральский институт бизнеса и управления и Уральский институт коммерции и права, а также их филиалы.Помимо указанных тенденций, уже традиционно сокращение приема на бюджет коснется экономических и гуманитарных направлений. Оно связано с перепроизводством специалистов, ведущим к проблемам при их трудоустройстве.«Все негосударственные свердловские вузы, а их в регионе 12, работают в гуманитарно-экономическом сегменте: это материально менее затратно. Специалистов в области экономики, юриспруденции и гуманитарных наук слишком много, а качество их подготовки зачастую вызывает вопросы. Поэтому в данных сферах число бюджетных мест также в этом году уменьшается», — пояснил заместитель начальника отдела по работе с учреждениями профобразования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин.В то же время высшие учебные заведения Свердловской области открывают новые направления, в том числе предполагающие прием на бюджет. В частности, УрФУ набирает студентов на специальности «антропология и этнология», а также «государственный аудит», УрГПУ — на «биологию и химию», «ИЗО и МХК».Таким образом, система получения высшего образования на бюджетной основе в Свердловской области попала в «порочный круг». Вузы продолжают наращивать требования к поступающим, в то время как уровень подготовки в свердловских школах зачастую не дает выпускникам возможности набрать необходимый для приема документов балл ЕГЭ. В результате бюджетные места на ряде специальностей заполняются с трудом, и учебные заведения отказываются от них при формировании заявки на следующий год. Эта тенденция приводит к снижению доступности бюджетного обучения в свердловских вузах.