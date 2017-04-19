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В Свердловской области завершается создание базы данных рынка ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В Свердловской области завершается процесс интеграции субъектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.



Полную базу данных для информационного портала планируется сформировать к августу текущего года. Об этом сообщил руководитель Центра информационной поддержки ГИС ЖКХ Института энергосбережения им. Н. И. Данилова Евгений Головин.



«К настоящему времени в единой системе представлены все категории поставщиков информации региона. В ней зарегистрированы все управляющие компании, органы власти и местного самоуправления, 95% ресурсоснабжающих организаций, около 73% ТСЖ и почти 70% жилищных и жилищно-строительных кооперативов Среднего Урала. Полную регистрацию субъектов рынка жилищно-коммунального хозяйства области в ГИС ЖКХ планируется завершить к августу текущего года, наполнение базы данных — не позднее января 2018 года», — говорится в сообщении.



Напомним, на территории Свердловской области единая информационная система России работает с июля 2016 года. Уполномоченным органом по осуществлению функций ее оператора определен Институт энергосбережения (ИнЭС).



«Внедрение системы будет способствовать обеспечению коммуникации на всех уровнях управления отраслью, и, как следствие, повышению эффективности работы организаций ЖКХ, качества предоставления услуг гражданам», — сказал Е. Головин.



Приоритетными задачами на ближайшую перспективу в этом направлении, проинформировал он, являются полное завершение регистрации всех поставщиков информации, занесение в систему данных обо всех объектах жилой недвижимости, а также сведений о лицевых счетах и приборах учета.



«Обратившись к ресурсам ГИС ЖКХ, уже сегодня жители Среднего Урала могут направить обращения в органы государственной власти, ознакомиться с новостями в сфере ЖКХ, изучить федерального и регионального законодательства. В дальнейшем уральцам будут доступны и другие сервисы — собственники жилья смогут «видеть» свои квартиры, получать актуальную информацию об оказываемых управляющими и ресурсоснабжающими организациями услугах, о выполняемых по каждому отдельно взятому дому работах и начислениях за ЖКУ и многое другое», — говорится в сообщении департамента.

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