Дайджест
Украина может запретить импорт российского угля
19 апрель 2017 (17:14)
В правительство Украины подали документы о запрете импорта российского угля. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик. Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — заявил он.
23 марта Насалик сообщал о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. По его словам, «решение будет принято».
«Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — заявил он.
23 марта Насалик сообщал о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. По его словам, «решение будет принято».
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