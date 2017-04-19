Дайджест

Украина может запретить импорт российского угля

19 апрель 2017 (17:14)

В правительство Украины подали документы о запрете импорта российского угля. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — заявил он.

23 марта Насалик сообщал о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. По его словам, «решение будет принято».

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