Дайджест

Украина может запретить импорт российского угля

В правительство Украины подали документы о запрете импорта российского угля. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик. Об этом сообщает ТАСС.



«Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — заявил он.



23 марта Насалик сообщал о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. По его словам, «решение будет принято».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: