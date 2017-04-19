Дайджест

В МВФ заявили о позитивном сценарии для российской экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в интервью ТАСС высоко оценила усилия России по борьбе с финансовым кризисом.



По ее словам, когда цены на нефть рухнули со 100 до 27-28 долл. за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ.



«Были приняты правильные финансово-бюджетные меры, сохранялся контроль над инфляцией, была взята на вооружение очень здравая денежно-кредитная политика, включавшая плавающий курс валюты, поддержание стабильности финансового сектора», — заявила Лагард.



В МВФ считают, что российская экономика сумела перейти с «негативной» территории 2015-2016 годов на «позитивную», отметила она.



Фонд улучшил экономический прогноз для России — рост ВВП в 2017-2018 годах составит 1,4%. В январском докладе международная организация сулила экономический рост на 1,1% в 2017 году и на 1,2% в 2018 году.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: