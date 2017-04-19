Дайджест
Поветкин намерен оспорить свою дисквалификацию
19 апрель 2017 (17:13)
Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение, заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», — передает слова Сулеймана ТАСС.
Повторное нарушение антидопинговых правил было зафиксировано организацией в декабре перед боем россиянина за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном — допинг-проба Поветкина дала положительный результат на содержание запрещенного остарина.
«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», — передает слова Сулеймана ТАСС.
Повторное нарушение антидопинговых правил было зафиксировано организацией в декабре перед боем россиянина за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном — допинг-проба Поветкина дала положительный результат на содержание запрещенного остарина.
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