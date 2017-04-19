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На ЗАСЭ подключили к сети шестой энергоблок

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подключили к сети шестой энергоблок, который ранее был отключен действием автоматики. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на сайт ЗАЭС.



«После устранения замечаний на подстанции «Днепровская» 18 апреля 2017 года в 23 часа 08 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что на ЗАЭС, расположенной в украинском городе Энергодар, по неизвестным причинам отключился один из энергоблоков.

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