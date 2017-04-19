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Домашний арест экс-главе Верх-Исетского района Александру Бреденко продлен до 20 мая

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-главе района Александру Бреденко, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Данная мера пресечения в отношении А. Бреденко, избранная в марте текущего года, должна была закончиться 20 апреля. «Решением Верх-Исетского суда срок домашнего ареста продлен до 20 мая текущего года», — уточнили УрБК в пресс-службе.



Напомним, днем 21 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в здании районной администрации, получил, по данным правоохранительных органов, от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег в сумме 150 тыс. руб.



«Денежные средства, по версии следствия, предназначались за входящие в полномочия главы районной администрации действия в рамках ранее заключенного с индивидуальным предпринимателем муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, а также за общее покровительство», — говорилось в сообщении Следственного управления СК России по Свердловской области.



После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ России. А. Бреденко предъявлено обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».

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