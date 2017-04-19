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Центробанк за год получил 110 тыс. жалоб жителей России на российские банки
19 апрель 2017 (15:50)
УрБК, Москва, 19.04.2017. Жители России в 2016 году подали в Центральный банк России 110 тыс. жалоб на кредитные организации. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
«В 2016 году в Банк России поступило более 110 тыс. жалоб на кредитные организации», — сообщили в ЦБ.
В регуляторе отметили, что примерно 25% обращений касаются кредитных договоров, заключенных с банками.
«Примерно четверть из них касаются вопросов исполнения обязательств по кредитным договорам (реструктуризация, внесение изменений, продление сроков кредита, изменение валюты кредита) и так далее», — рассказали в ЦБ.
В марте 2017 года руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Банка России Михаил Мамут рассказал, что за 2016 год ЦБ получил 100,2 тыс. обращений граждан на некредитные финансовые организации. При этом число таких жалоб в 2014 году составляло 33,3 тыс.
«В 2016 году в Банк России поступило более 110 тыс. жалоб на кредитные организации», — сообщили в ЦБ.
В регуляторе отметили, что примерно 25% обращений касаются кредитных договоров, заключенных с банками.
«Примерно четверть из них касаются вопросов исполнения обязательств по кредитным договорам (реструктуризация, внесение изменений, продление сроков кредита, изменение валюты кредита) и так далее», — рассказали в ЦБ.
В марте 2017 года руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Банка России Михаил Мамут рассказал, что за 2016 год ЦБ получил 100,2 тыс. обращений граждан на некредитные финансовые организации. При этом число таких жалоб в 2014 году составляло 33,3 тыс.
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