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В УрФУ сократили почти 800 бюджетных мест

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Уральский федеральный университет (УрФУ) им. Б. Ельцина сократил прием на бюджетную форму обучения с 7 тыс. 033 мест в 2016-2017 учебном году до 6 тыс. 235 мест в будущем периоде. Об этом в ходе пресс-завтрака рассказала заместитель ответственного секретаря приемной комиссии УрФУ Юлия Воронцова.



По ее словам, в основном уменьшение числа мест произошло за счет заочной формы обучения, прием на которую в этом году сократится на 90%. Основная цель изменения — повышение качества образования в вузе.



«В будущем учебном году мы отказываемся от заочного бюджетного обучения в Екатеринбурге: вместо порядка 600 мест планируем только 60 в филиалах вуза. Это тренд Минобрнауки РФ, направленный на повышение качества приема и подготовки студентов, и мы его поддерживаем. Ту же цель преследует и сокращение приема на бюджет по инженерным специальностям, где в прошлом году мы подняли минимальный входной балл ЕГЭ и испытали сложности с набором. Это уже инициатива УрФУ. Что касается гуманитарного и экономического блоков, там, как и в прошлые годы, сокращения единичные», — пояснила Ю. Воронцова.

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