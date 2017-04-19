ФСК ЕЭС подготовила уральские энергообъекты к паводкам

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») усилила контроль за линиями электропередачи и подстанциями, находящимися в зоне повышенного риска в период прохождения весеннего паводка на Урале. В случае необходимости энергетики готовы оперативно принять меры для ликвидации возможных нештатных ситуаций на территории Свердловской, Челябинской, Кировской, Оренбургской и Курганской областей, а также Пермского края и Удмуртской республики. Общая численность населения в этих регионах превышает 17 млн человек.В настоящее время специалисты ФСК ЕЭС проводят инженерные осмотры участков линий электропередачи, подверженных возможному подтоплению. Особое внимание уделяется линиям, проходящим по территории Пермского края, Удмуртской Республики и севера Свердловской области. Среди них — линии электропередачи от Пермской, Нижнетуринской и Яйвинской ГРЭС, Камской и Воткинской ГЭС.Энергетики уже успели провести уборку снега и чистку водоотводных каналов, а также осуществили проверку исправности плавсредств, помп, насосов, средств индивидуальной защиты сотрудников, специальной техники.«В филиале создана противопаводковая комиссия, основной задачей которой является оперативное принятие решений по устранению аварийных ситуаций. Для информирования об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий при их ликвидации налажено взаимодействие с региональными гидрометеорологическими службами, территориальными подразделениями МЧС России, местными администрациями», — сообщили в ФСК ЕЭС.Успешному прохождению паводкового периода также способствует активная модернизация энергообъектов. В 2017 году компания потратит 1,1 млрд руб. на ремонт электросетей, расположенных на территории Большого Урала.Значительный объем средств будет направлен на ремонт воздушных линий электропередачи. Планируется заменить 7,4 тыс. изоляторов, отремонтировать свыше 1,4 тыс. фундаментов опор линий электропередачи, смонтировать 432 км грозотроса. Будут вырублены около тысячи деревьев, угрожающих падением на провода, расчищены 5,7 тыс. га трасс линий электропередачи.«Ремонтная программа включает обновление коммутационного оборудования на уральских подстанциях: 1,1 тыс. фаз разъединителей, 313 выключателей. Первыми подстанциями, на которых установят новые элегазовые выключатели, станут 220 кВ «Бузулукская» в Оренбургской области и 220 кВ «Звездная» в Удмуртской Республике», — говорится в сообщении ФСК ЕЭС.Отметим, что в марте 2017 года компания завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Сопка — Сосьва». В результате проведенных мероприятий потребители Серова и Краснотурьинска, в том числе газо- и нефтеперекачивающие станции, смогут получать электроэнергию без перебоев.На воздушной линии заменили железобетонную опору, установили гасители вибрации, расширили просеки и убрали деревья, угрожающие падением на провода ЛЭП. В ближайшее время начнется замена опор на воздушных линиях 220 кВ «Салда — Кошай», «Шумиха — Промышленная». Данным энергообъектам уделяется повышенное внимание, так как частично они находятся в заболоченной местности.Как отмечают специалисты, работы по модернизации и реконструкции линий электропередач и подстанций, проводимые ФСК ЕЭС, повысят надежность энергоснабжения крупных промышленных предприятий и потребителей Урала и Западной Сибири. Все объекты будут приведены в соответствие с современными требованиями, что сведет к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций.