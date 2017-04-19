Экономика переходного периода

19 апреля состоялось заседание правительства Свердловской области. Ключевым вопросом для обсуждения стали итоги социально-экономического развития региона в 2016 году. По мнению представителей областных властей, по многим макроэкономическим показателям Средний Урал смог продемонстрировать устойчивую положительную динамику. Поэтому регион постепенно преодолевает последствия финансового кризиса.Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что динамика макроэкономических показателей свидетельствует о стабильной ситуации на Среднем Урале.«Индекс промышленного производства региона в прошлом году составил 107%. Для сравнения, среднероссийский уровень — 101,1%. Наиболее чувствительный рост был зафиксирован в обрабатывающих отраслях — почти 108%. Благодаря эффективной бюджетной политике Свердловской области удалось в прошлом году сэкономить средства на обслуживание госдолга в сумме почти 2 млрд руб.», — рассказал Е. Куйвашев.По его словам, несмотря на очевидные успехи, есть макроэкономические показатели, по которым региону не удалось достигнуть плановых значений. Это объем привлеченных инвестиций, внешнеторговый оборот. Еще одна серьезная проблема — отставание среднего уровня зарплаты в Свердловской области от сренероссийского. Если в бюджетном секторе удалось выполнить все поставленные задачи, то в реальном секторе экономики пока нет.Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов охарактеризовал 2016 год как «период выхода региона на устойчивый рост экономики».«По итогам прошлого года объем валового внутреннего продукта (ВРП) Среднего Урала составил 1 трлн 899 млрд руб. Темпы роста это показателя восстановились в положительных значениях к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. Объем отгруженной продукции по полному перечню организаций составил более 1 трлн 800 млрд руб., что на 4,8% выше уровня предыдущего года в действующих ценах. Значительный вклад в развитие промышленности внесли предприятия машиностроительного комплекса. К уровню 2015 года увеличилось производство электрооборудования на 3,4%, машин и оборудования на 12%, транспортных средств — на 10%», — сообщил А. Орлов.Благодаря активному продвижению уральской продукции за границей и расширению внутреннего рынка сбыта в регионе заметно вырос объем выпуска трамвайных, пассажирских, магистральных вагонов, турбин, полувагонов, экскаваторов и медицинских изделий.«Совокупная прибыль свердловских предприятий транспорта и связи в 2016 году выросла более чем в 3 раза, в электроэнергетике — в 2,6 раза, в металлургическом производстве — в 2 раза. В целом прибыль безубыточных организаций в прошлом году увеличилась на 42,5% и составила более 262 млрд руб. При этом убыток средних и крупных организаций сократился в 4 раза к уровню 2015 года», — рассказал А. Орлов.Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что социально-экономическая ситуация на Среднем Урале заметно лучше, чем во многих сопоставимых по численности населения и структуре экономики субъектах РФ.«По большинству индикаторов наш регион входит в десятку лучших по всей России. Мы выделили 15 субъектов, схожих со Свердловской областью. После этого сравнили наши макропоказатели. По объему ВРП мы находимся в тройке лидеров вместе с Татарстаном и Краснодарским краем. По объему отгруженной продукции в 2016 году наш регион занимает второе место. По индексу промышленного производства мы также входим в тройку лидеров среди сопоставимых субъектов РФ. По объему розничной и оптовой торговли регион занял первое место, по объему рынка платных услуг — второе, по уровню среднемесячной заработной платы — четвертое», — сообщил А. Высокинский.По словам чиновников, в настоящее время перед регионом стоит задача войти в тройку лучших субъектов РФ по большинству макропоказателей. Ее предполагается решить в ближайшие пять лет.