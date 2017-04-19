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Группа ЧТПЗ поделилась опытом подготовки рабочих кадров на основе дуального образования
19 апрель 2017 (14:10)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В рамках Московского международного салона образования состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция «Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики». Организатором мероприятия выступила Группа ЧТПЗ совместно с Международной ассоциацией корпоративного образования (МАКО) и Агентством стратегических инициатив (АСИ).
Как сообщает отдел по связям с общественностью Группы ЧТПЗ, в течение трех дней конференции состоялось около 20 дискуссионных сессий, методических семинаров и мастер-классов. Деловую программу мероприятия посетили более 600 человек.
Представители органов власти, образовательных учреждений и бизнеса обсудили внедрение практико-ориентированного подхода к подготовке рабочих кадров, проанализировали зарубежный опыт дуального обучения и определили пути для дальнейшего взаимодействия.
Группа ЧТПЗ поделилась опытом подготовки компетентных кадров в рамках реализации корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». На пленарной сессии компания представила проект стандарта «Дуальное образование», где сформулированы требования к дуальной системе для среднего профессионального образования на примере Группы ЧТПЗ: от методического обеспечения учебного процесса и организации практики до оценки и мониторинга результативности обучения и профориентационной работы.
«Группа ЧТПЗ уже более 5 лет активно вовлечена в подготовку рабочих кадров. Мы рассчитываем, что наши наработки будут интересны и взяты за основу государственными органами при формировании соответствующей нормативной базы. Наличие такого стандарта упростит внедрение дуальной модели компаниями, которые только планируют развивать систему корпоративного образования», — сказал генеральный директор Группы ЧТПЗ Александр Грубман.
Проект стандарта высоко оценили участники сессии — представители организаций, определяющие политику развития сферы подготовки кадров в России.
«Дуальная модель образования востребована не только на высокотехнологичном промышленном производстве, но и в других отраслях. В данный момент в 20 пилотных регионах внедряется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, базовым элементом которого является практико-ориентированное обучение. В решении этого вопроса АСИ поддерживает представленный Группой ЧТПЗ опыт, считая его тиражируемым», — отметила директор департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АСИ Юлия Ханьжина.
Кроме того, в рамках конференции Группа ЧТПЗ и Первоуральский политехникум заключили соглашение о сетевой реализации образовательных программ. Учебное заведение станет еще одной базой для реализации компанией проекта дуального образования в России. Программа предусматривает подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе государственно-частного партнерства.
Цель конференции — выявление тенденций и перспектив стандартизации систем управления и методического обеспечения среднего профессионального образования, в том числе в разрезе программ дуального образования на основе государственно-частного партнерства.
Как сообщает отдел по связям с общественностью Группы ЧТПЗ, в течение трех дней конференции состоялось около 20 дискуссионных сессий, методических семинаров и мастер-классов. Деловую программу мероприятия посетили более 600 человек.
Представители органов власти, образовательных учреждений и бизнеса обсудили внедрение практико-ориентированного подхода к подготовке рабочих кадров, проанализировали зарубежный опыт дуального обучения и определили пути для дальнейшего взаимодействия.
Группа ЧТПЗ поделилась опытом подготовки компетентных кадров в рамках реализации корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». На пленарной сессии компания представила проект стандарта «Дуальное образование», где сформулированы требования к дуальной системе для среднего профессионального образования на примере Группы ЧТПЗ: от методического обеспечения учебного процесса и организации практики до оценки и мониторинга результативности обучения и профориентационной работы.
«Группа ЧТПЗ уже более 5 лет активно вовлечена в подготовку рабочих кадров. Мы рассчитываем, что наши наработки будут интересны и взяты за основу государственными органами при формировании соответствующей нормативной базы. Наличие такого стандарта упростит внедрение дуальной модели компаниями, которые только планируют развивать систему корпоративного образования», — сказал генеральный директор Группы ЧТПЗ Александр Грубман.
Проект стандарта высоко оценили участники сессии — представители организаций, определяющие политику развития сферы подготовки кадров в России.
«Дуальная модель образования востребована не только на высокотехнологичном промышленном производстве, но и в других отраслях. В данный момент в 20 пилотных регионах внедряется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, базовым элементом которого является практико-ориентированное обучение. В решении этого вопроса АСИ поддерживает представленный Группой ЧТПЗ опыт, считая его тиражируемым», — отметила директор департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АСИ Юлия Ханьжина.
Кроме того, в рамках конференции Группа ЧТПЗ и Первоуральский политехникум заключили соглашение о сетевой реализации образовательных программ. Учебное заведение станет еще одной базой для реализации компанией проекта дуального образования в России. Программа предусматривает подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе государственно-частного партнерства.
Цель конференции — выявление тенденций и перспектив стандартизации систем управления и методического обеспечения среднего профессионального образования, в том числе в разрезе программ дуального образования на основе государственно-частного партнерства.
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