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В Черном море потерпел крушение сухогруз
19 апрель 2017 (13:51)
Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение районе Керченского пролива в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Крыму.
По его сведениям, сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля около 03:54 мск. Его приняли пограничники и передали информацию в спасательное ведомство.
Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. По словам помощника начальника главного управления МЧС по Крыму Владимира Иванова, это восемь россиян, трое украинцев и один гражданин Грузии.
Официальный представитель «Росморречфлота» сообщил РИА Новости, что в экипаже двое россиян (один из них — капитан), девять украинцев и один гражданин Грузии.
По его сведениям, сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля около 03:54 мск. Его приняли пограничники и передали информацию в спасательное ведомство.
Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. По словам помощника начальника главного управления МЧС по Крыму Владимира Иванова, это восемь россиян, трое украинцев и один гражданин Грузии.
Официальный представитель «Росморречфлота» сообщил РИА Новости, что в экипаже двое россиян (один из них — капитан), девять украинцев и один гражданин Грузии.
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