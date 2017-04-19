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Женщина-боксер отрезала косу во время взвешивания
19 апрель 2017 (13:50)
Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания, чтобы принять участие в чемпионате России. Об этом сообщил пользователь Борис Валиев со ссылкой на тренера отечественной сборной Ивана Шидловского в соцсети.
Русских на процедуре взвешивания превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. Чтобы избежать дисквалификации, спортсменка отрезала свою косу. В результате она провела на турнире пять боев, дошла до финала и завоевала серебряную медаль.
Чемпионат России по боксу проходил в Грозном.
Русских на процедуре взвешивания превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. Чтобы избежать дисквалификации, спортсменка отрезала свою косу. В результате она провела на турнире пять боев, дошла до финала и завоевала серебряную медаль.
Чемпионат России по боксу проходил в Грозном.
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