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Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство края.



Там объяснили, что инцидент произошел возле вулкана Мутновский, у Мм-8, принадлежащего компании «Витязь-Аэро», при посадке подломилась стойка шасси. «Вертолет забрасывал на Мутновский вулкан лыжников, которые занимаются хели-ски. В результате авиационного инцидента пострадали два человека. Второй борт авиакомпании, который находился недалеко от места происшествия, оперативно доставил пострадавших на вертодром в селе Николаевка. Там их встретили врачи скорой медицинской помощи», — рассказал заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.



Он рассказал, что один из пострадавших — гражданин США, другой — Франции, их состояние оценивается как средней тяжелое. Также он отметил, что легкие ушибы получил один россиянин, в госпитализации тот не нуждается.



Агентство отмечает, что пострадавшие — 1957, 1973 и 1975 годов рождения соответственно. Всего же численность группы туристов составляет 16 человек, в состав экипажа вертолета входят три летчика.

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