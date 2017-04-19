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Свердловская область в 2016 году сэкономила на обслуживании госдолга почти 2 млрд рублей
19 апрель 2017 (13:39)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства сообщил, что динамика макроэкономических показателей свидетельствует о стабильной ситуации на Среднем Урале.
«Индекс промышленного производства региона в прошлом году составил 107%. Для сравнения, среднероссийский уровень — 101,1%. Наиболее чувствительный рост был зафиксирован в обрабатывающих отраслях — почти 108%. Благодаря эффективной бюджетной политике, Свердловской области удалось в прошлом году сэкономить средства на обслуживание госдолга в размере почти 2 млрд руб.», — отметил Е. Куйвашев.
По его словам, несмотря на очевидные успехи, есть макроэкономические показатели, по которым региону не удалось достигнуть плановых показателей. Это объем привлеченных инвестиций, внешнеторговый оборот. Еще одна серьезная проблема — отставание среднего уровня зарплаты в Свердловской области от среднероссийского. Если в бюджетном секторе удалось выполнить все поставленные задачи, то в реальном секторе экономики пока нет.
«Индекс промышленного производства региона в прошлом году составил 107%. Для сравнения, среднероссийский уровень — 101,1%. Наиболее чувствительный рост был зафиксирован в обрабатывающих отраслях — почти 108%. Благодаря эффективной бюджетной политике, Свердловской области удалось в прошлом году сэкономить средства на обслуживание госдолга в размере почти 2 млрд руб.», — отметил Е. Куйвашев.
По его словам, несмотря на очевидные успехи, есть макроэкономические показатели, по которым региону не удалось достигнуть плановых показателей. Это объем привлеченных инвестиций, внешнеторговый оборот. Еще одна серьезная проблема — отставание среднего уровня зарплаты в Свердловской области от среднероссийского. Если в бюджетном секторе удалось выполнить все поставленные задачи, то в реальном секторе экономики пока нет.
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