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«Синара-Девелопмент» возвращает 5% стоимости при покупке квартиры в ЖК Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) запускает программу, по условиям которой можно приобрести квартиру в жилых комплексах (ЖК) Екатеринбурга без первоначального взноса, а также получить от застройщика денежные средства на свой расчетный счет.



Как сообщает центр общественных связей Группы Синара, при разработке программы учитывались потребности клиентов, желающих приобрести свое собственное жилье в ипотеку, но не имеющих необходимых накоплений.



Согласно условиям акции «Заработай на ипотеке», покупатели берут кредит без первоначального взноса в АО «СМП Банк» для приобретения квартиры в жилых комплексах «Свой круг», ЖК «Перемена» (вторая очередь), ЖК в районе «Солнечный». Полная стоимость квартиры оплачивается за счет кредитных средств.



После государственной регистрации в Росреестре договора участия в долевом строительстве «Синара-Девелопмент» перечисляет покупателю денежные средства в объеме действующей скидки за полную оплату — 5% от стоимости квартиры. Акция действует до 30 июня текущего года.



«Например, покупатель приобретает квартиру в ЖК «Перемена» с двумя спальнями и кухней-гостиной общей площадью 56 кв. м. стоимостью 3 млн 56 тыс. руб. АО «СМП Банк» выдает ипотечный кредит без первоначального взноса. Согласно текущей акции, при полной оплате стоимости квартиры предусмотрена скидка 5% — 152 тыс. 800 руб. (без учета НДФЛ 13%). Такую сумму покупатель получает в виде компенсации по акции на свой расчетный счет. Важно, что налоговый вычет можно будет получить на полную стоимость квартиры, указанную в договоре», — сказано в сообщении.



По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Алексея Смирнова, программа «Заработай на ипотеке» дает возможность взять кредит на покупку собственного жилья без первоначального взноса.



«Выгода покупателей очевидна — получение денежных средств от застройщика при покупке квартиры. Сумму можно использовать на свое усмотрение: для покупки мебели, оплаты ипотечных платежей или аренды съемной квартиры пока строится новый дом», — уточнил А. Смирнов.



Новостройки «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города. Квартиры с отделкой «под ключ» будут построены в ЖК «Перемена» на Широкой речке и ЖК в микрорайоне «Солнечный», поэтому покупатели могут сразу заехать в новое жилье после сдачи дома. В квартирах ЖК «Свой круг», расположенном в районе Шарташского рынка, будет выполнена качественная подготовка под финишную отделку. Таким образом, будущие новоселы будут избавлены от самых трудоемких отделочных работ. Оценить планировочные решения ЖК «Свой круг» можно уже сейчас, посетив демо-этаж.

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