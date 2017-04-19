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Поголовье птицы в Свердловской области в марте сократилось на 5,4%

19 апрель 2017 (13:03)

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Поголовье птицы в Свердловской области в марте 2017 года сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Поголовье крупного рогатого скота в марте выросло на 0,1%, поголовье свиней сократилось на 1,8%, овц и коз — на 2,3%.

В январе-марте 2017 года производство молочной продукции в Свердловской области выросло на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, яиц — на 0,2%, скота и птицы на убой — на 3,6%.

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