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Поголовье птицы в Свердловской области в марте сократилось на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Поголовье птицы в Свердловской области в марте 2017 года сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Поголовье крупного рогатого скота в марте выросло на 0,1%, поголовье свиней сократилось на 1,8%, овц и коз — на 2,3%.



В январе-марте 2017 года производство молочной продукции в Свердловской области выросло на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, яиц — на 0,2%, скота и птицы на убой — на 3,6%.

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