Новости дня

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК отеля Ramada

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия», которое управляет отелем Ramada Yekaterinburg. Сумма исковых требований составляет 8 млн 594 тыс. руб. Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.



ГРК «Евразия» является бизнесом семьи экс-депутата Заксобрания Свердловской области, основателя корпорации «Маяк» Владимира Конькова.



Напомним, что в мае 2015 года администрация Екатеринбурга уже подавала иск о банкротстве ГРК «Евразия». Тогда сумма финансовых требований составляла 5 млн 860 тыс. руб. По версии муниципальных властей, компания задолжала средства за аренду земли. Однако суд в удовлетворении этого иска отказал.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: