Новости дня
Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК отеля Ramada
19 апрель 2017 (12:27)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия», которое управляет отелем Ramada Yekaterinburg. Сумма исковых требований составляет 8 млн 594 тыс. руб. Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.
ГРК «Евразия» является бизнесом семьи экс-депутата Заксобрания Свердловской области, основателя корпорации «Маяк» Владимира Конькова.
Напомним, что в мае 2015 года администрация Екатеринбурга уже подавала иск о банкротстве ГРК «Евразия». Тогда сумма финансовых требований составляла 5 млн 860 тыс. руб. По версии муниципальных властей, компания задолжала средства за аренду земли. Однако суд в удовлетворении этого иска отказал.
ГРК «Евразия» является бизнесом семьи экс-депутата Заксобрания Свердловской области, основателя корпорации «Маяк» Владимира Конькова.
Напомним, что в мае 2015 года администрация Екатеринбурга уже подавала иск о банкротстве ГРК «Евразия». Тогда сумма финансовых требований составляла 5 млн 860 тыс. руб. По версии муниципальных властей, компания задолжала средства за аренду земли. Однако суд в удовлетворении этого иска отказал.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве застройщика «Бухты Квинс»
- Арбитражный суд отказал в банкротстве депутата свердловского Заксобрания Олега Исакова
- Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве свердловского депутата Олега Исакова
- Суд рассмотрит иск о банкротстве гостинично-развлекательного комплекса «Евразия»
- Приостановлена эмиссия акций ЗАО «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия»
Loading...