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В I квартале автозаводы России выпустили 308 тыс. легковых автомобилей
19 апрель 2017 (12:01)
УрБК, Москва, 10.04.2017. В I квартале 2017 года автозаводы России выпустили 308 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, темпы производства выросли на 23% в годовом сравнении, сообщает «Автостат Инфо».
Прирост объемов выпуска легковых автомобилей в марте нынешнего года составил 21,5% относительно аналогичного периода 2016 года. А в сравнении с февралем мартовский показатель производства легковушек оказался на 20,6% больше.
В I квартале в России было выпущено 29,4 тыс. грузовых автомобилей, на 13% больше, чем годом ранее. При этом в марте рост производства относительно аналогичного периода прошлого года составил 16,1%.
Также за январь-март текущего года заводы выпустили 4,9 тыс. автобусов, на 37,1% больше, чем за тот же период прошлого года. В марте 2017 года объемы производства автобусов увеличились на 23% к марту 2016 года и на 11,6% — к февралю нынешнего года.
Прирост объемов выпуска легковых автомобилей в марте нынешнего года составил 21,5% относительно аналогичного периода 2016 года. А в сравнении с февралем мартовский показатель производства легковушек оказался на 20,6% больше.
В I квартале в России было выпущено 29,4 тыс. грузовых автомобилей, на 13% больше, чем годом ранее. При этом в марте рост производства относительно аналогичного периода прошлого года составил 16,1%.
Также за январь-март текущего года заводы выпустили 4,9 тыс. автобусов, на 37,1% больше, чем за тот же период прошлого года. В марте 2017 года объемы производства автобусов увеличились на 23% к марту 2016 года и на 11,6% — к февралю нынешнего года.
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