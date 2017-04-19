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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Свердловской областной клинической больнице № 1

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Возбуждено уголовное дело по факту инцидента в помещении электроцеха Свердловской областной клинической больницы № 1, в результате которого пострадали двое технических работников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.



Напомним, утром 18 апреля 2017 года в помещении электроцеха стационара ОКБ № 1 при производстве работ слесарями-электриками произошел хлопок и последующий пожар. В результате инцидента травмы различного характера получили два слесаря-электрика по ремонту электрооборудования.



Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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