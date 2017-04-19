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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Свердловской областной клинической больнице № 1
19 апрель 2017 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Возбуждено уголовное дело по факту инцидента в помещении электроцеха Свердловской областной клинической больницы № 1, в результате которого пострадали двое технических работников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.
Напомним, утром 18 апреля 2017 года в помещении электроцеха стационара ОКБ № 1 при производстве работ слесарями-электриками произошел хлопок и последующий пожар. В результате инцидента травмы различного характера получили два слесаря-электрика по ремонту электрооборудования.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Напомним, утром 18 апреля 2017 года в помещении электроцеха стационара ОКБ № 1 при производстве работ слесарями-электриками произошел хлопок и последующий пожар. В результате инцидента травмы различного характера получили два слесаря-электрика по ремонту электрооборудования.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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