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Специалисты РМК по охране труда и промбезопасности повысили свою квалификацию в рамках ежегодной конференции
19 апрель 2017 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В рамках Всероссийской недели охраны труда 13-14 апреля в Челябинске прошла II ежегодная конференция «Охрана труда — наш приоритет». Организаторами выступили Управление экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании и ООО «Челябинск-Восток-Сервис», сообщает пресс-служба РМК.
В конференции приняли участие 49 руководителей и специалистов, ответственных за охрану труда и промышленную безопасность на предприятиях РМК. Программа конференции была более насыщенной, чем в прошлом году: специалисты по охране труда и промбезопасности от ведущих экспертов отрасли получили инструменты совершенствования своей работы.
В конференции принял участие заместитель начальника Межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора Вячеслав Ершов: он представил краткий обзор аварий и несчастных случаев на предприятиях Челябинской области, рассказал об изменении законодательства в области промбезопасности и обсудил с участниками конференции применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля.
Важным моментом конференции стал конкурс «Лучший специалист в области охраны труда». В нем приняли участие более десяти руководителей и сотрудников отделов охраны труда и промышленной безопасности предприятий РМК. Участники конкурса представили видеопрезентации «Новатор года» в области охраны труда и промбезопасности, затем приняли участие в деловой игре: им предлагалось на фотоматериалах выявить нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности. Участники конференции проявили не только высокий уровень профессиональных знаний, но и творческий подход и готовность мыслить нестандартно.
Победителем конкурса «Лучший специалист в области охраны труда» за 2016 год стала инженер по охране труда и промышленной безопасности ЗАО «Карабашмедь» Айгуль Шагидулина. Также по результатам конкурса были определены победители в четырех номинациях: «Стабильность — признак мастерства»; «Золотой кадровый фонд»; «Образец мастерства» и «Быстрый старт».
«Конференция «Охрана труда — наш приоритет» стала важным событием для всех нас, это ключевое место общения специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности с теми, кто осуществляет научные разработки в данных направлениях, надзор и контроль на предприятиях, а также производителями средств индивидуальной защиты. Уже второй год конференция является не только площадкой для плодотворного и содержательного диалога, но и трамплином для достижения новых результатов, новых идей и открытий», — отметила директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар.
По ее словам, конференция «Охрана труда — наш приоритет» в очередной раз доказала свою эффективность и востребованность профильными специалистами Группы РМК.
В конференции приняли участие 49 руководителей и специалистов, ответственных за охрану труда и промышленную безопасность на предприятиях РМК. Программа конференции была более насыщенной, чем в прошлом году: специалисты по охране труда и промбезопасности от ведущих экспертов отрасли получили инструменты совершенствования своей работы.
В конференции принял участие заместитель начальника Межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора Вячеслав Ершов: он представил краткий обзор аварий и несчастных случаев на предприятиях Челябинской области, рассказал об изменении законодательства в области промбезопасности и обсудил с участниками конференции применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля.
Важным моментом конференции стал конкурс «Лучший специалист в области охраны труда». В нем приняли участие более десяти руководителей и сотрудников отделов охраны труда и промышленной безопасности предприятий РМК. Участники конкурса представили видеопрезентации «Новатор года» в области охраны труда и промбезопасности, затем приняли участие в деловой игре: им предлагалось на фотоматериалах выявить нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности. Участники конференции проявили не только высокий уровень профессиональных знаний, но и творческий подход и готовность мыслить нестандартно.
Победителем конкурса «Лучший специалист в области охраны труда» за 2016 год стала инженер по охране труда и промышленной безопасности ЗАО «Карабашмедь» Айгуль Шагидулина. Также по результатам конкурса были определены победители в четырех номинациях: «Стабильность — признак мастерства»; «Золотой кадровый фонд»; «Образец мастерства» и «Быстрый старт».
«Конференция «Охрана труда — наш приоритет» стала важным событием для всех нас, это ключевое место общения специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности с теми, кто осуществляет научные разработки в данных направлениях, надзор и контроль на предприятиях, а также производителями средств индивидуальной защиты. Уже второй год конференция является не только площадкой для плодотворного и содержательного диалога, но и трамплином для достижения новых результатов, новых идей и открытий», — отметила директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар.
По ее словам, конференция «Охрана труда — наш приоритет» в очередной раз доказала свою эффективность и востребованность профильными специалистами Группы РМК.
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