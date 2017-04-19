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В Екатеринбурге летом закроют две улицы в Пионерском поселке
19 апрель 2017 (10:42)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. ООО «Управляющая компания «Эфес» летом текущего года закроет движение по некоторым улицам Пионерского поселка Екатеринбурга в связи с прокладкой сетей инженерно-технического обеспечения. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.
На отрезке улицы Раевского от Блюхера до Ирбитской службы введут ограничения для транспорта с 07.00 8 июля до 20.00 16 июля. Участок улицы Сахалинской от Блюхера до Кронштадтской специалисты будут закрывать в два этапа: с 07.00 17 июня до 10.00 18 июня и с 07.00 22 июля до 14.00 23 июля.
На отрезке улицы Раевского от Блюхера до Ирбитской службы введут ограничения для транспорта с 07.00 8 июля до 20.00 16 июля. Участок улицы Сахалинской от Блюхера до Кронштадтской специалисты будут закрывать в два этапа: с 07.00 17 июня до 10.00 18 июня и с 07.00 22 июля до 14.00 23 июля.
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