Новости дня

Депутат ЗакСО Илья Гаффнер оштрафован за неправомерные действия при банкротстве

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск прокурора Ленинского района Екатеринбурга о привлечении депутата Заксобрания региона Ильи Гаффнера к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Правонарушение квалифицировано по части 1 статьи 14.13 КоАП, в которой идет речь об ответственности за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об нем, передаче имущества во владение иным лицам, его отчуждении или уничтожении при банкротстве юрлица или гражданина. Решением суда И. Гаффнер оштрафован на 4 тыс. руб.



Напомним, иск о банкротстве И. Гаффнера 17 ноября 2015 года подал Россельхозбанк. В мае 2016 года депутат был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: