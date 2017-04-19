Анонсы

Коротко о событиях дня

В 10.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) пройдет заседание кабинета министров региона под председательством врио губернатора Евгения Куйвашева. Участники заседания оценят основные социально-экономические и финансовые показатели региона в 2016 году, а также обсудят систему мониторинга стратегического и среднесрочного развития Свердловской области и исполнение бюджета региона. С основным докладом выступит врио первого заместителя губернатора Алексей Орлов. Также члены областного кабинета министров рассмотрят 11 постановлений правительства.



В 11.00 в малом конференц-зале отеля «Гранд-авеню» (Екатеринбург, ул. Ленина, 40, 2 этаж) пройдет пресс-завтрак «Абитуриент-2017: что нужно знать при поступлении в ВУЗ/колледж». В мероприятии примут участие представители регионального министерства общего и профессионального образования и приемных комиссий вузов и сузов Екатеринбурга. Эксперты обсудят изменения правил приема в вузы и колледжи в 2017 году, назовут количество и распределение бюджетных мест, целевые направления обучения.



В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) пройдет пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в Свердловской области. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин расскажет о причинах ДТП с тяжелыми последствиями, о перспективах развития безопасности дорожного движения в Свердловской области в 2017 году, о правилах безопасной перевозки детей, в том числе и организованной, поделится информацией об усилении режима службы в праздничные дни.

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