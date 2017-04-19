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Стоимость строительства жилья в Свердловской области в I квартале снизилась на 22,76%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В Свердловской области средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет) в январе-марте 2017 года составила 34 тыс. 151 руб. Это на 22,76% меньше, чем в январе-марте 2016 года.



Как сообщает Свердловскстат, в январе-марте 2017 года общая площадь проданного физическим лицам жилья составила 25,9 тыс. кв. м. (снижение на 39,63%), их них в Екатеринбурге — 25,5 тыс. кв. м. (снижение на 26,93%).



В январе-марте 2017 года построено 2 тыс. 706 квартир (сокращение на 56,32%). В среднем по области ввод общей площади жилья в расчете на 1 тыс. человек населения составил 53,5 кв. м. (сокращение в 1,97 раза).



За счет собственных и заемных средств в январе-марте 2017 года населением введено 136,8 тыс. кв. м. общей площади жилья, что составило 73,7% к уровню января-марта 2016 года. Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 59,1% (в январе-марте 2016 года — 40,7%). Ввод общей площади индивидуального жилья в расчете на 1 тыс. человек населения области составил 31,6 кв. м. (снижение на 26,34%).

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