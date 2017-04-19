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УЭХК в 14 раз снизил затраты на переработку твердых РАО за счет автоматизации систем контроля

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) завершило модернизацию контрольно-измерительных приборов и оборудования (КИПиА), а также штатной системы управления технологическим процессом (СУТП) участка переработки твердых радиоактивных отходов (РАО). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В результате модернизации контроль переработки твердых радиоактивных отходов, работоспособности оборудования и систем безопасности стал полностью автоматизированным. При этом затраты на обращение с отходами ядерных материалов снизились в 14 раз.



Автоматизированная система управления технологическим процессом позволит осуществлять контроль за дробильным комплексом «ВИКМАКС-400», недавно внедренным на предприятии и значительно снизившим количество образуемых твердых радиоактивных отходов. Схема контроля стала более компактной. Вместо 25 щитовых приборов наблюдения, расположенных на трех панелях управления, созданы два равнозначных по функциональному назначению автоматизированных рабочих места. С каждого из них теперь можно осуществлять полноценный контроль.



По оценке начальника участка переработки РАО Юрия Скосырского, скорость получения и обработки информации в системе контроля выросла в несколько раз, отпала необходимость в постоянном присутствии работников на технологических позициях. Новые автоматизированные рабочие места, кроме того, повысили качество технологического процесса и его безопасность, включая экологический аспект.



Напомним, проект «Модернизация оборудования КИПиА и системы управления технологическим процессом участка переработки твердых отходов» удостоен первой премии в конкурсе научно-технических работ АО «УЭХК» 2016 года в номинации «Лучшее решение по обеспечению экологической безопасности».



Следует отметить, что оптимизация затрат, в том числе на счет модернизации основного и вспомогательного оборудования, является стратегически важным для комбината направлением развития.



«Наша основная задача — удержать имеющуюся у нас долю рынка, чтобы продукция в сегодняшних объемах была востребована. Снижение затрат является основным условием решения этой задачи. Поэтому инвестиции в модернизацию и инфраструктуру в 2017 году составят около 12 млрд руб. Также порядка 700 млн будут направлены на реализацию экологических программ УЭХК», — рассказал генеральный директор предприятия Александр Белоусов.

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