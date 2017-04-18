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Более 56% заявителей смогли оспорить кадастровую стоимость их недвижимости в I квартале

УрБК, Москва, 18.04.2017. Количество заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости недвижимости в РФ в январе-марте 2017 года выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.



Всего в январе-марте 2017 года комиссиями рассмотрено 4 тыс. заявлений в отношении 8,8 тыс. объектов. Решение в пользу заявителя принято в отношении 56,1% заявлений.



«В случае несогласия с оценкой оспорить ее результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России. Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца», — говорится в сообщении.

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