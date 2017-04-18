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Среднеуральская птицефабрика выставлена на аукцион с начальной ценой свыше 810 млн рублей
18 апрель 2017 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2017. На торги в виде открытого аукциона выставлено ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Птицефабрика расположена по адресу: Свердловская область, Среднеуральск, улица Советская, 110. Начальная цена лота — 810 млн 169 тыс. 215 руб., шаг аукциона — 5%.
Заявки на торги принимаются до 25 мая 2017 года. Аукцион состоится 29 мая 2017 года.
Напомним, ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2015 года.
В ноябре того же года председатель правительства региона Денис Паслер заявил, что управлять птицефабрикой взялся Челябинский агрохолдинг «Равис». По его словам, «Равис» даже выкупил все долги птицефабрики у Сбербанка России.
Однако процедура банкротства в отношении общества продолжилась.
Птицефабрика расположена по адресу: Свердловская область, Среднеуральск, улица Советская, 110. Начальная цена лота — 810 млн 169 тыс. 215 руб., шаг аукциона — 5%.
Заявки на торги принимаются до 25 мая 2017 года. Аукцион состоится 29 мая 2017 года.
Напомним, ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2015 года.
В ноябре того же года председатель правительства региона Денис Паслер заявил, что управлять птицефабрикой взялся Челябинский агрохолдинг «Равис». По его словам, «Равис» даже выкупил все долги птицефабрики у Сбербанка России.
Однако процедура банкротства в отношении общества продолжилась.
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