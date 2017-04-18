Дайджест

На Сахалине объявили штормовое предупреждение

18 апрель 2017 (17:23)

Власти Южно-Сахалинска объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь на среду в южных районах острова и Южно-Сахалинске ожидается сильный (7–19 мм за 12 часов), местами очень сильный (20 мм и более за 12 часов) снег, метель. Видимость составит менее 500 м при ветре 25–30 м/с, также возможно налипание мокрого снега», — говорится в сообщении.

отделов по управлению территориями рекомендовано установить постоянный контроль за ситуацией в населенных пунктах на время разгула стихии.

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