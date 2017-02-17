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МЭР: текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер
17 февраль 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 17.02.2017. Текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.
«То, что мы видим последний месяц, — это определенное укрепление рубля. Оценка здесь у всех одинаковая — мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — сказал министр.
По его словам, есть два фактора, играющих здесь ключевую роль: притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, и сезонность.
«Традиционно I квартал — это сильный квартал с точки зрения платежного баланса. Импорта в начале года всегда мало. Эти факторы играют сейчас на укрепление рубля», — добавил он.
«То, что мы видим последний месяц, — это определенное укрепление рубля. Оценка здесь у всех одинаковая — мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — сказал министр.
По его словам, есть два фактора, играющих здесь ключевую роль: притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, и сезонность.
«Традиционно I квартал — это сильный квартал с точки зрения платежного баланса. Импорта в начале года всегда мало. Эти факторы играют сейчас на укрепление рубля», — добавил он.
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