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В Свердловской области изъято более 420 литров запрещенной спиртосодержащей продукции

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. С 27 января по 17 февраля 2017 года специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили реализацию 4,2 тыс. шт. незаконной спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом 424,2 л. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Среди субъектов, у которых была обнаружена запрещенная к реализации продукция, ИП Митяева В.В. (г. Талица), ООО «Импульс», ИП Камалов М.К. и ИП Бердов Н.А. (г.Каменск-Уральский), ИП Шитикова Я.Ю. и ИП Шубина С.А (г. Асбест), ИП Жидко В.И. (г. Первоуральск), ИП Селиверстова Н.В. (Верхотуркий район), ИП Гайнулина М.И. (г.Новая Ляля), ИП Калинин П.Л. (г. Асбест), ИП Русина Е.И. (г. Камышлов). Обнаруженную продукцию либо изъяли, либо арестовали.



Напомним, 27 января 2017 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Согласно документу, на 60 дней продлен срок ограничения реализации непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% по цене ниже установленной для водки, ликероводочной и другого крепкого алкоголя.

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