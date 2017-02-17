Новости дня

Сотрудники мэрии Каменска-Уральского незаконно продали муниципальные помещения

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В Каменске-Уральском прокуратура вернула в муниципальную казну нежилые помещения в стоматологической поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что за стоматологической поликлиникой №2 было закреплено нежилое здание общей площадью свыше 2,5 тыс. кв. м. по улице 4-й Пятилетки. Впоследствии медучреждение реорганизовали в ГБУЗ Свердловской области «Стоматологическая поликлиника Каменск-Уральский».



Комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского в октябре 2006 года изъял из оперативного управления стоматологической поликлиники нежилые помещения на первом этаже здания и передал по договору аренды ООО «Медлайн Е». А в декабре 2013 года между комитетом по управлению имуществом Каменска-Уральского и ООО «Медлайн Е» был заключен договор купли-продажи этих помещений.



Между тем, согласно ст. 30 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», приватизация объектов здравоохранения, используемых для обслуживания жителей соответствующего поселения, не допускается.



В связи с изложенным прокуратура Свердловской области обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением в порядке ст. 52 АПК РФ к комитету по управлению имуществом Каменска-Уральского и ООО «Медлайн Е» о признании недействительным (ничтожным) договора купли-продажи нежилых помещений стоматологической поликлиники, расположенной по улице 4-й Пятилетки.



Арбитражный суд Свердловской области исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, на ответчиков возложена обязанность по возврату помещений в муниципальную собственность. Судебный акт вступил в законную силу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: