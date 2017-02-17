Капремонт списали со спецсчетов

Владельцев специальных счетов для сбора взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов обязали отчитываться перед органами Госжилнадзора о размере начисленных, поступивших и израсходованных средствах. Соответствующие поправки в законодательство в конце 2016 года приняли на федеральном уровне, а на этой неделе и в свердловском парламенте. Однако несмотря на обновления в законах, спустя два года после запуска программы капремонта все еще остаются пробелы в регулировании спецсчетов. В частности, у собственников нет никаких полномочий взыскивать задолженности по взносам. В результате из-за недобросовестных владельцев многоквартирному дому могут принудительно поменять схему сбора платежей, слив их в «общий котел».Во вторник, 14 февраля, депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправки в закон «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», приведя его в соответствие с новыми изменениями в Жилищном кодексе РФ. Нововведения, в частности, устанавливают дополнительные требования к владельцам специальных счетов для сбора средств на капитальный ремонт многоквартирного дома (МКД).Теперь все сведения о размере начисленных, поступивших, израсходованных средств на капремонт со специального счета его собственники обязаны предоставлять в департамент государственного жилищного и строительного надзора.Необходимость такого ужесточения законодатели объясняют низкой платежной дисциплиной со стороны владельцев специальных счетов, а также нецелевым расходованием собранных денег.Зачастую денежные средства, собранные на спецсчетах, расходуются собственниками нецелевым образом. Поэтому дополнительный контроль, предусмотренный законом, поможет владельцам спецсчетов осознать свою ответственность. Собственники, формирующие фонд капитального ремонта на спецсчете, должны понимать, что его необходимо ежемесячно пополнять, своевременно и в полном объеме оплачивая взносы на капремонт», — поясняет заместитель генерального директора регионального фонда капитального ремонта общего имущества в МКД Свердловской области Александр Мокроусов.Напомним, что программа капитального ремонта многоквартирных домов была запущена в России осенью 2014 года. Перед этим собственникам помещений предложили выбрать на общем собрании, как их дом будет аккумулировать средства — самостоятельно на специальном счете или в «общем котле» регионального фонда. Тогда первый вариант казался возможностью обезопасить себя от вступления в «финансовую пирамиду», с которой часто сравнивают программу капремонта. Однако два года действия проекта вскрыли многочисленные пробелы в правовом регулировании спецсчетов, заполнить которые законодателю не удалось до сих пор.Например, в первоначальной версии закона не было прописано, кто должен выставлять платежные квитанции владельцам спецсчетов. Естественно, сами собственники не спешили прояснить вопрос, предпочитая вовсе не платить.«Мы все знаем, что в 2014 году было массовое открытие спецсчетов регионального оператора. Тогда мы долго спорили и ругались, кто же должен выставлять платежные документы собственникам счетов. И ни к чему не пришли: это и не обязанность регионального оператора, и не обязанность управляющей компании. Прошел год, мы написали в Москву, законодатель принял решение: собственники обязаны на общем собрании принять решение, кто и за какие деньги будет выставлять им счета», — вспоминал в ходе заседания общественного совета департамента Госжилнадзора в конце декабря начальник отдела контроля и учета жилищного фонда департамента Сергей Ежов.В связи с такой путаницей низкая платежная дисциплина среди владельцев спецсчетов уже не кажется удивительной. К середине 2015 года проблема обрела настолько четкие очертания, что депутатам пришлось внести поправки в Жилищный кодекс. Изменения закрепили принудительную передачу средств МКД в «общий котел» регионального оператора и переход на вторую схему, в случае если на специальном счете собрано менее половины необходимой суммы, и собственники не смогли погасить задолженность в течение пяти месяцев после уведомления надзорного органа.По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, на текущий момент в регионе уже более 140 домов таким образом были слиты в «общий котел». Так, повышаются шансы того, что недобросовестные владельцы недвижимости все-таки погасят задолженность. Иначе перспектива того, что программа капремонта рухнет как финансовая пирамида, станет реальностью.«Люди сидят, никуда не платят, а срок капитального ремонта подошел. По закону, если они самостоятельно на специальном счете не собрали средства, но выявлена необходимость в проведении капитального ремонта, то деньги автоматически передаются в «общий котел», и ремонт делается за счет «общего котла». То есть люди 10 лет не платили, ничего не делали, а потом их передали в «общий котел», и за наш с вами счет сделали ремонт», — отмечал ранее С. Ежов.При этом у собственников до сих пор остается шанс вернуться к схеме с ведением специального счета. Соответствующее решение им нужно вынести на общем собрании собственников многоквартирного дома. Однако эффективность обратного перехода остается под вопросом: действующее законодательство не убережет добросовестных плательщиков от соседей, которые снова накопят долг по взносам.«Законодатель не вполне урегулировал, на мой взгляд, ситуацию. Если в доме сложилась ситуация с большим количеством неплательщиков, в процессуальном смысле у собственников нет никаких прав потребовать с этих неплательщиков эту задолженность погасить. Обязанность есть, а как ее реализовывать, если он в суде не может осуществить защиту этого права? Ни к чему не призываю, просто не считаю этот вопрос в целом охваченным. Думаю, практика нам еще подкинет вопросы», — еще в декабре отмечал председатель общественного совета при департаменте Госжилнадзора Андрей Кузьмин.Получается, что и сейчас, спустя почти 2,5 года после запуска программы капремонта, собственники жилья не могут получить гарантию, что спустя десятилетие деньги на ремонт их дома действительно будут. При этом схема с ведением специальных счетов оказывается не более надежной, чем сбор в «общем котле», по крайней мере, пока не будет полностью устранен правовой вакуум. При этом не факт, что в будущем на месте затертых пробелов не появятся новые. В конце концов каждый год вскрывается все больше проблем при реализации программы.