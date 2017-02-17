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В Екатеринбурге имущество «Компании Интератлантик» выставлено на торги

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В Екатеринбурге на торги в виде публичного предложения выставлено имущество признанного банкротом ООО «Компания Интератлантик».



Как сообщается на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги выставлено те же 9 лотов, что и на предыдущих аукционах, за исключением лота №2.



Лот №1 состоит из 11 объектов недвижимости и 15 единиц оборудования. Среди них здание рыбообрабатывающего цеха с пристроенным балычным отделением и отделением копчения мелкой рыбы, склад, гараж, подъездные железнодорожные пути, земельный участок, а также вакуумная установка, упаковочная машина и др. Начальная цена лота — 69 млн 647 тыс. 100 руб.



Вторым по стоимости идет лот №9. В него входят секционные ворота, гаражи, станки, шкафы, кровати, кухонный гарнитур, а также ведра, лотки, машинка для нарезки филе сельди и даже неработающий головоотсекатель. Начальная цена лота — 2 млн 116 тыс. 710 руб.



Еще один крупный лот — №3. Он включает в себя автоматический слайсер и систему стеллажного оборудования; начальная цена — 1 млн 62 тыс. руб.



Остальные лоты содержат оборудование стоимостью менее 1 млн руб. По всем лотам шаг аукциона составляет 5%.



Торги начинаются 15 марта 2017 года. Но в том же месяцы начальные цены лотов начинают снижаться вплоть до десятикратного сокращения. Окончание торгов назначено на декабрь 2017 года.



Процедура конкурсного производства сроком на полгода в отношении ООО «Компания Интератлантик» была введена решением Арбитражного суда Свердловской области от 24 февраля 2016 года.

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