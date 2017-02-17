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Геологи заявили об открытии восьмого континента

Под водами Тихого океана обнаружен восьмой континент Земли — Зеландия. К такому выводу пришли геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии, передает издание Nature News.



Площадь нового континента занимает порядка 5 млн квадратных километров. Большая его часть, примерно 94%, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.



Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около ста миллионов лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой. Свои выводы геологи подтверждают спутниковыми наблюдениями, в частности, гравиметрией, согласно которой на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы.



Авторы предлагают увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америки) до восьми, включив туда Зеландию.

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