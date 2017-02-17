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Джон Керри будет преподавать в Йельском университете

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет преподавать в Йельском университете. Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что программа лекций Керри будет посвящена решению глобальных проблем, таких как несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм, а также изменение климата.



Руководство университета ожидает, что новая программа поможет разработать новые политические подходы.



С 1962 по 1966 годы Джон Керри учился в Йельском университете, который окончил со степенью бакалавра искусств.

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