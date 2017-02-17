Дайджест
Джон Керри будет преподавать в Йельском университете
17 февраль 2017 (16:47)
Бывший госсекретарь США Джон Керри будет преподавать в Йельском университете. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что программа лекций Керри будет посвящена решению глобальных проблем, таких как несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм, а также изменение климата.
Руководство университета ожидает, что новая программа поможет разработать новые политические подходы.
С 1962 по 1966 годы Джон Керри учился в Йельском университете, который окончил со степенью бакалавра искусств.
Отмечается, что программа лекций Керри будет посвящена решению глобальных проблем, таких как несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм, а также изменение климата.
Руководство университета ожидает, что новая программа поможет разработать новые политические подходы.
С 1962 по 1966 годы Джон Керри учился в Йельском университете, который окончил со степенью бакалавра искусств.
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