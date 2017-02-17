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На Сахалине мигранты пытались примкнуть к ИГ

На Сахалине правохранительные органы пресекли попытку группы мигрантов из Центральной Азии мигрировать в Сирию для участия в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.



«Группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности «Исламского государства» была выявлена в 2016 году. Все они длительное время находились на территории России нелегально», — говорится в сообщении ведомства.



По данным ФСБ, один из них на территории Сахалинской области привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество, а также разыскивался властями Республики Узбекистан за совершение преступлений экстремистской направленности и наемничество.

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