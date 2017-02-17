Дайджест
Порошенко встретится с вице-президентом США
17 февраль 2017 (16:46)
Вице-президент США Майк Пенс во время Мюнхенской конференции проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Пенс выступит на Мюнхенской конференции в 11.50 мск. После этого у него пройдет встреча с Меркель. Затем вице-президент США проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.
Позднее Пенс одновременно пообщается с главами трех прибалтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы. После он примет президента Украины Петра Порошенко. В заключении Пенс проведет переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
Отмечается, что Пенс выступит на Мюнхенской конференции в 11.50 мск. После этого у него пройдет встреча с Меркель. Затем вице-президент США проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.
Позднее Пенс одновременно пообщается с главами трех прибалтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы. После он примет президента Украины Петра Порошенко. В заключении Пенс проведет переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Пенс пообещал уничтожить всех врагов США
- Украинцы обвинили Меркель и Олланда в бестактности
- Олланд и Меркель планируют завтра поговорить с Путиным
- Путин в конце августа встретится с Порошенко
- Барак Обама пообещал снарядить украинскую армию на 5 млн долларов
Loading...