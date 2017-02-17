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Порошенко встретится с вице-президентом США

Вице-президент США Майк Пенс во время Мюнхенской конференции проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что Пенс выступит на Мюнхенской конференции в 11.50 мск. После этого у него пройдет встреча с Меркель. Затем вице-президент США проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.



Позднее Пенс одновременно пообщается с главами трех прибалтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы. После он примет президента Украины Петра Порошенко. В заключении Пенс проведет переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

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