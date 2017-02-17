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В ЦРУ опровергли сокрытие разведданных от Трампа

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео опроверг информацию о том, что разведка скрывает от президента США Дональда Трампа конфиденциальные разведданные. Об этом сообщает Associated Press.



В заявлении Помпео говорится, что ЦРУ «не скрывает, не скрывало и никогда не будет скрывать» информацию от президента страны.



По его словам, подобного рода публикации являются «безосновательными» и подвергают сомнению репутацию тысяч профессионалов разведки.

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