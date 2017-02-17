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Учащиеся образовательного центра Группы ЧТПЗ стали победителями регионального этапа JuniorSkills

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Первоуральские школьники, проходившие подготовку в кружках технического творчества на базе образовательного центра Группы ЧТПЗ, стали победителями и призерами чемпионата по программе ранней профориентации JuniorSkills. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Соревнования проводились по четырем компетенциям: «токарные работы на станках с ЧПУ», «электромонтажные работы», «мехатроника», «металлообработка» (презентационная). Победители регионального этапа представят Свердловскую область на национальном чемпионате JuniorSkills, который состоится в мае 2017 года.



Полный комплект медалей завоевали команды городских школ №5, №2 и №40 (с. Битимка) в компетенциях «токарные работы на станках с ЧПУ» и «металлообработка». Так, первое место в компетенции «токарные работы» заняли Дмитрий Терентьев и Даниил Ахцигер. В металообработке лидерами стали Александр Черных и Никита Морозов. Все четверо обучаются в средней общеобразовательной школе №5 г. Первоуральска. Среди мехатроников обладателями серебряных наград стали ученики лицея №21 г. Первоуральска. В компетенции «электромонтажные работы» ребята из школы №2 г. Первоуральска заняли третье место.



Подготовкой будущих чемпионов занимались сотрудники Образовательного центра Группы ЧТПЗ в рамках занятий в бесплатных кружках технического творчества. Основы металлообработки ребятам преподавал мастер производственного обучения Дмитрий Ивко. Его коллега Евгений Домрачев учил школьников работать на токарных станках с программным управлением. Обладатель статуса национального эксперта WorldSkills, преподаватель Артур Халиков обучал школьников собирать и программировать мехатронные станции. Электромонтажные работы подростки осваивали вместе с преподавателем Рустамом Самигуллиным и мастером производственного обучения Александром Ладейщиковым.



«Эксперты Образовательного центра Группы ЧТПЗ подготовили достойных преемников нашим чемпионам — студентам корпоративного проекта «Будущее Белой металлургии», которые участвуют в соревнованиях по международным стандартам WorldSkills. Успешное выступление вдохновит юных профессионалов в будущем стать частью команды белых металлургов, чтобы защищать честь области и всей страны на национальных чемпионатах», — рассказала начальник управления по реализации проекта «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева.



Напомним, что соревнования JuniorSkills для детей и подростков проходили с 13 по 16 февраля 2017 года в рамках V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области. Образовательный центр Группы ЧТПЗ принимал на своей площадке 30 участников в возрасте от 14 до 17 лет. Гостями чемпионата стали около 1 500 человек из двадцати школ Первоуральска и Екатеринбурга. Для них были организованы экскурсии и профориентационные квесты.

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