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МУГИСО анонсировало тотальный демонтаж незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) анонсировало тотальный демонтаж незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает региональный Фонд имущества.



«Уважаемые владельцы рекламных конструкций! По поручению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области в ближайшее время начнутся массовые демонтажи незаконных рекламных конструкций всех видов. Напоминаем, что собственники, владельцы имеют возможность самостоятельно демонтировать незаконные рекламные конструкции», — сказано в сообщении.



Напомним, что департамент рекламы МУГИСО за 2016 год выдал в отношении незаконных рекламных конструкций в Екатеринбурге более 1 тыс. 700 предписаний о демонтаже, было убрано более 2 тыс. конструкций.



Кроме того, в сфере наружной рекламы, установленной вдоль отводов федеральных, региональных и муниципальных трасс, в 2016 году было выдано более 800 предписаний о демонтаже, уничтожено более 300 незаконных конструкций.



В отношении объектов культурного наследия выдано 144 предписания, 69 из которых исполнено, конструкции добровольно демонтированы собственниками.



За 2016 год также подано более 40 исковых заявлений, большая часть требований по которым удовлетворена судом в полном объеме.



Полномочия в сфере наружной рекламы, установленной вдоль отводов федеральных, региональных и муниципальных трасс, МУГИСО осуществляет с 1 января 2016 года, полномочия в сфере наружной рекламы на территории Екатеринбурга перешли на уровень региона в феврале 2016 года.

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