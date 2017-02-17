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Группа ЧТПЗ в 2016 году отгрузила потребителям свыше 1,7 млн тонн труб

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В 2016 году Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ) отгрузили потребителям 1,713 млн т труб, что на 15% или 306 тыс. т меньше объемов 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Снижение объемов обусловлено изменением графиков отгрузки по проектам компании ПАО «Газпром» («Сила Сибири» и Северо-Европейский газопровод) и уменьшением спроса на внутреннем и внешних рынках. Наибольшее падение наблюдается в сегменте труб большого диаметра (-27%)», — рассказали в пресс-службе.



В то же время компания нарастила долю в сегменте высокомаржинальной продукции. Так, Группа ЧТПЗ увеличила отгрузку труб с Premium-резьбами на 10% — до 9 тыс. т — и усилила свои позиции на рынке индустриальных труб. Наибольший рост отгрузок на рынке РФ произошел в сегментах сварных труб малых диаметров (+8 тыс. т), профильных (+6,8 тыс. т) и холоднодеформированных труб (+7,7 тыс. т).



По итогам 2016 года доля Группы ЧТПЗ в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Компания приняла участие в крупнейших российских трубопроводных проектах «Сила Сибири», «Ухта-Торжок 2», «Грязовец — Выборг».



Объем экспортных отгрузок компании увеличился на 31% до 263 тыс. т. Увеличение объемов стало возможным благодаря участию в международном проекте «Северный поток-2», расширению присутствия на рынках региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Также компания увеличила долю поставок на рынки США, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.



«В 2017 году Группа ЧТПЗ прогнозирует реализацию на уровне прошлого года. В наших стратегических целях — увеличивать экспортные поставки в условиях повышения конкуренции на внутреннем рынке с целью региональной диверсификации продаж. Мы планируем увеличить долю Группы ЧТПЗ на рынке бесшовных труб как для нефтегазовой отрасли, так и общего назначения, развивать присутствие на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке», — комментирует генеральный директор компании Александр Грубман.



Кроме того, в 2016 году Группа ЧТПЗ реализовала более 15 тыс. т соединительных деталей трубопроводов (СДТ). Основной объем поставок составили отводы горячего гнутья, крутоизогнутые отводы и отводы холодного гнутья. Доля Группа ЧТПЗ в ключевых сегментах присутствия на российском рынке составила 16,3%. Также компания запустила производства разрезных тройников на заводе «ЭТЕРНО», учредителями которого являются ЧТПЗ и РОСНАНО.



«Выпуск новой линейки продукции — шаг к практически полному завершению импортозамещения в производстве магистральных трубопроводов. Ежегодно завод планирует выпускать до 150 единиц новой продукции», — пояснили в пресс-службе.



В 2017 году Группа ЧТПЗ планирует увеличить долю на рынке СДТ на 3,9% за счет увеличения поставок ведущим российским нефтяным компаниям.

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